Мостовой: «Спартак» обязан быть в тройке

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«После того, как «Спартак» в том сезоне стал десятым, то какой бы человек не пришел, он с таким составом ниже девятого бы не опустился», — цитирует слова Мостового Betonmobile.

Эксперт заявил, что с нынешним составом «Спартак» обязан попадать в тройку по итогам сезона.

На данный момент столичный клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 14-ти туров. В предстоящем матче «Спартак» примет «Торпедо», игра пройдет 30 октября в 16:30 по мск.