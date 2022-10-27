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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» сыграет с «Торпедо» в особенной форме

27 Октября 2022 • 19:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

На прошлых выходных Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, анонсировал сюрприз для болельщиков в дерби против «Торпедо». Вероятно, сюрприз будет заключаться в особенной форме, в которой сыграет команда.

По данным телеграм-канала «Крысева|Терлецкий», футболисты «Спартака» выйдут на поле в специальной ретро-форме. На ней можно будет увидеть эмблему старого образца – без мяча внутри ромба.

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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