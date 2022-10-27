Погребняк – о Павлюченко: «Профессиональную карьеру он уже давно завершил»

Чемпион России в составе петербургского «Зенита», а также бывший игрок сборной России Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что обладатель кубка России в составе московского «Спартака» и бронзовый призёр чемпионата Европы - 2008 Роман Павлюченко завершил карьеру.

«Профессиональную карьеру он уже давно завершил», - цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Помимо вышеперечисленных достижений, Роман Павлюченко также является трёхкратным серебряным призёром чемпионата России в составе московского «Спартака», бронзовым призёром чемпионата страны и обладателем кубка России в составе столичного «Локомотива». Является членом Клуба Игоря Нетто.