Мостовой: «Павлюченко — один из лучших нападающих в российской истории»

Легендарный российский нападающий Александр Мостовой прокомментировал завершение карьеры Романа Павлюченко.

«Если говорить про его карьеру, то Роман один из лучших в российской истории. Жаль, что он в Европе мало поиграл. Он точно входит в топ лучших российских нападающих», — цитирует легенду отечественного футбола издание «РИА Новости».

Напомним, что сегодня экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. За свою карьеру Павлюченко дважды выиграл Фонбет Кубок России с московскими коллективами, а на уровне сборной добрался до бронзовых медалей Евро-2008. В футболке национальной команды Роман провёл 51 игру, забив 21 гол.

