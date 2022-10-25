Кечинов: Проблема Урунова заключается в психологии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о расторжении контракта между полузащитником Остоном Уруновым и «Уралом».

«Наверное, какие-то проблемы в голове психологического характера. Когда он пришел в «Спартак», было видно, что парень очень умелый. Потом он ушел из команды. Но здесь проблема в психологии», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Сегодня, 25 октября, екатеринбургский клуб объявил о расторжении трудового договора с Уруновым по обоюдному согласию.

В этом сезоне 24-летний хавбек принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.