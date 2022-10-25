Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: Проблема Урунова заключается в психологии

25 Октября 2022 • 15:45 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о расторжении контракта между полузащитником Остоном Уруновым и «Уралом».

«Наверное, какие-то проблемы в голове психологического характера. Когда он пришел в «Спартак», было видно, что парень очень умелый. Потом он ушел из команды. Но здесь проблема в психологии», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Сегодня, 25 октября, екатеринбургский клуб объявил о расторжении трудового договора с Уруновым по обоюдному согласию.

В этом сезоне 24-летний хавбек принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Валерий Кечинов Остон Урунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
16:05 · Россия. Премьер-лига
В «Сампдории» отреагировали на слухи об интересе к Дивееву
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Сторожука пока не уволят
15:46 · Россия. Премьер-лига
​В «Лацио» ответили на вопрос о Дивееве 1
15:45 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Проблема Урунова заключается в психологии
15:40 · Россия. Премьер-лига
​У Дивеева 4 варианта в Италии 1 слухи
15:28 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» прокомментировали возможный переход Зайнутдинова из ЦСКА
15:18 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Зенит» — это гранд нашего футбола»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Обляков пожаловался на журналиста во время разминки – видео 1 видео
15:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о возможном переходе Чалова в «Венецию: Я бы ушёл на его месте
14:56 · Россия. Премьер-лига
Адиев: У Зайнутдинова есть качества, которые очень востребованы в Италии
14:42 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о расторжении договора с Уруновым
14:33 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Зенит» уже выиграл РПЛ»
14:28 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» исключил Урунова из заявки
14:25 · Россия. Премьер-лига
Шелия — о результатах «Ахмата»: «Пока всё неплохо»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал потенциальное исключение России из ФИФА и УЕФА безумием
Все новости
Рекомендуем