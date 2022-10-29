Колосков не уверен в том, что «Спартак» сможет обыграть «Торпедо»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо».

Колосков не уверен в том, что «Спартак» сможет одолеть «автозаводцев», которые сейчас занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Также эксперт отметил работу наставника «Торпедо» Андрей Талалаева, который возглавил команду в октябре.

«У нас сейчас такой чемпионат, что предугадывать вообще ничего нельзя. У меня нет чёткого убеждения в том, что «Спартак» должен обязательно победить.

Талалаев — хороший тренер. Думаю, он что-то сможет изменить в «Торпедо». Но вся проблема в том, что игроки «Торпедо» не соответствуют требованиям Премьер-лиги», — цитирует Колоскова Sport24.

Матч «Спартак» — «Торпедо» состоится завтра, 30 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.