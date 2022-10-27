Черданцев: «Павлюченко — из тех футболистов, которые провели хорошую спортивную карьеру»

Спортивный журналист Георгий Черданцев высказался о том, что Роман Павлюченко завершил карьеру.

«Полагаю, Павлюченко — из тех футболистов, которые провели хорошую спортивную карьеру, может быть, даже выжав из неё максимум», - цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Комментатор вспомнил о выдающейся игре российского форварда во времена выступлений за лондонский «Тоттенхэм», а также о количестве мячей, которые Павлюченко забил в ворота команд соперников не только в Англии, но и в России.

Вместе с тем Черданцев считает, что в национальной команде страны нападающий мог бы добиться большего, однако он также и отметил высокую конкуренцию в те времена.