Чернышов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул

Российский футбольный специалист Андрей Чернышов, который ранее поработал в московском «Спартаке», поделился мнением о перспективах «народной команды» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Как только «красно-белые» начнут отбирать очки у лидеров, тогда можно говорить, что команда готова к решению высоких задач. Думаю, они будут бороться за топ-5, чемпионами не станут», - передает слова тренера Metaratings.ru.

По итогам 14 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Следующий матч «Спартак» проведет против «Торпедо» на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 30 октября.