Карпин: «Павлюченко можно назвать значимым»

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что Роман Павлюченко завершил карьеру.

«Да, Павлюченко можно назвать значимым. За сборную играл? Играл. Значит, да», - приводит слова Карпина «РИА Новости».

Роман Павлюченко за время своей карьеры добился многих высоких спортивных достижений, среди которых: три серебряные медали чемпионата России и кубок страны в составе московского «Спартака», бронзовая медаль чемпионата страны и кубок России в составе столичного «Локомотива», а также бронзовая медаль чемпионата Европы в составе национальной сборной России. Также спортсмен является членом Клуба Игоря Нетто и заслуженным мастером спорта России. Дважды признавался лучшим игроком месяца в лондонском «Тоттенхэме», столько же раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Также два раза признавался лучшим бомбардиром чемпионата России.