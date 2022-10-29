Маслов: «Мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своём отношении к московскому клубу.

22-летний футболист признался, что любит «Спартак» и хотел бы провести всю карьеру в составе «красно-белых». Напомним, что действующий контракт Маслова рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1 миллион евро.

«Жизнь – интересная вещь, и не всегда возможно делать то, что ты хочешь. Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет – никто не знает», — цитирует Маслова Metaratings.

Маслов перешёл в «Спартак» из «Тюмени» летом 2018 года за 70 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «красно-белых» 10 матчей, отметившись в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.