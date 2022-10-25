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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Торпедо»: «Победить «Спартак» даже очень реально»

25 Октября 2022 • 10:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Капитан столичного «Торпедо» Артём Самсонов поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Дерби есть дерби. Многие болельщики ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть «Спартак» даже очень реально», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Поединок состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.

В преддверии дерби «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «автозаводцы» располагаются на последней строчке.

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Спартак Москва Торпедо Москва Артём Самсонов
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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Комментарии (1)
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rac531
25 Октября 2022 в 10:38
Если Самсонов так глаголет, то "Спартак" точно проиграет)
Прошедший матч с "Химки", в котором "Спартак", по мнению ведущих шелкоперов и Експертов, чудом избежал поражения, тому порука)
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