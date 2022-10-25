Капитан «Торпедо»: «Победить «Спартак» даже очень реально»

Капитан столичного «Торпедо» Артём Самсонов поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Дерби есть дерби. Многие болельщики ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть «Спартак» даже очень реально», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Поединок состоится на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.

В преддверии дерби «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «автозаводцы» располагаются на последней строчке.