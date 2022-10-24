Павлюченко: «Спартак» не ошибся с назначением Абаскаля

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о работе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Напомним, 33-летний испанский специалист возглавляет столичный клуб с июня этого года.

«На сегодняшний день можно сказать, что как минимум с выбором тренера не ошиблись, потому что есть результат. И если команда продолжит в том же темпе, то уже можно говорить о чем-то серьезном», — цитирует слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт отметил, что на данный момент лишь середина чемпионата, а выводы нужно будет делать в конце сезона.

После 14-ти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.