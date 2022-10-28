Романцев: «Промес стал настоящим спартаковцем»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Куинси Промеса в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, 30-летний голландец полностью адаптировался в России и стал настоящим лидером команды.

«Куинси стал настоящим спартаковцем и не чувствует себя в команде временщиком, каким, к примеру, выглядел поглядывавший на дверь Ларссон. Думаю, поймав кураж, Промес не сбросит обороты, а лидерство в бомбардирской гонке будет гнать его вперёд», — цитирует Романцева«Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес возглавляет рейтинг лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата России, имея в своём активе 11 забитых мячей. Свой следующий матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 30 октября, против «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.