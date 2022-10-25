Кечинов: Сейчас невозможно сравнить «Зенит» с европейским клубом

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что не стоит сравнивать «Зенит» с европейскими командами.

«Невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы. Если бы «Зенит» играл с командами из Европы, то мы могли бы как-то сравнивать. Сейчас это делать невозможно», — заявил Кечинов «Чемпионату».

При этом эксперт отметил, что «Зенит» на данный момент является лучшей командой в России, но хочется, чтобы «Спартак» навязал борьбу «сине-бело-голубым» за чемпионство до самого конца турнира.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 очков после 14-ти туров. «Спартак» — второй, набрав 29 баллов.