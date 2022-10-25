Баженов не исключил, что зимой «Спартак» может вернуть отданных в аренду игроков

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, могут ли ушедшие в аренду игроки вернуться зимой в стан «красно-белых».

«Все в жизни возможно. История у каждого своя, но главное, чтобы ребята прогрессировали там, где им комфортно», — заявил Баженов Metaratings.

По словам функционера, все делается для того, чтобы в будущем эти футболисты стали игроками основного состава, но для этого нужно прогрессировать.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 14-ти туров. В предстоящем матче столичный клуб примет «Торпедо», игра пройдет 30 октября в 16:30 по мск.