Аршавин – о Павлюченко: «У него получилась великолепная карьера. И вообще Рома — отличный парень, молодец»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко завершил карьеру.

Футболист считает, что обладатель кубка России в составе московского «Спартака» и столичного «Локомотива» является очень значимым футболистом для страны. Спортсмен выделил бомбардирские качества Павлюченко, несмотря на то, что тот в своё время выступал за команду принципиальных соперников.

«Считаю, в итоге у него получилась великолепная карьера. И вообще Рома — отличный парень, молодец!» - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Аршавин пожелал Павлюченко успехов в дальнейшем.

За время своей карьеры, помимо вышеперечисленных достижений, Павлюченко становился также серебряным призёром чемпионата России три раза в составе московского «Спартака», бронзовым призёром чемпионата страны в составе столичного «Локомотива», а также бронзовым призёром чемпионата Европы в составе национальной сборной России.