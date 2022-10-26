Орлов считает, что молчание руководства «Спартака» идёт на пользу команде

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении нынешнего руководства «Спартака».

Журналист считает, что факт того, что никто из официальных лиц московского клуба сейчас не даёт интервью, идёт на пользу «красно-белым».

«Сейчас ни один чиновник, который возглавляет «Спартак», не даёт никаких интервью и советов. Это большой контраст по сравнению с тем, что было до. Посмотрите, какая польза от этого. Это наука всем остальным клубам — не повторяйте тех ошибок, которые были у «Спартака», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, в августе нынешнего года «Спартак» покинул его многолетний президент и владелец Леонид Федун, продавший свою долю акций клуба компании «Лукойл».

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Зенита» на сегодняшний день составляет семь баллов.