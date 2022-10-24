Зарема Салихова: «Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению Салиховой, испанец сделал «Спартак» непредсказуемым.

«Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» — трансформер. Максимально атакующий. Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, 33-летний специалист возглавил «красно-белых» в начале июня нынешнего года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 29 набранных очков. В 15-м туре команде Абаскаля будет противостоять «Торпедо». Эта встреча состоится 30 октября.