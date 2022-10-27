Прощальный матч Павлюченко состоится весной следующего года

Прощальный матч бронзового призёра чемпионата Европы - 2008 Романа Павлюченко планируется к проведению весной 2023 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу ногинского «Знамени».

Клуб отметил, что после объявления о завершении карьеры, Павлюченко в своё обращении в социальных сетях поблагодарил «Знамя», ровно как и команда из Ногинска поблагодарила нападающего в ответ.

Вариант получения Павлюченко должности в клубе достаточно сомнителен в связи с географическими сложностями.

Павлюченко выступал за «Знамя» на протяжении четырёх лет - с 2018 по 2022 год. Большее количество времени в качестве футболиста игрок провёл только в московском «Спартаке», где спортсмен выступал с 2003 по 2008 год.