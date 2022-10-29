Мостовой считает, что «Спартак» не потеряет очки в матче с «Торпедо»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Торпедо».

По мнению эксперта, «Спартак» — это не та команда, которая способна оступиться в игре против аутсайдера чемпионата. Напомним, что на сегодняшний день «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе шесть набранных очков после 14 матчей.

«Ясно, что игра будет непростая. Но мы видели пример с «Химками»: там тоже игра была непростая, однако счёт 5:0. Просто у одних всё залетает, а у других ничего не получается», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Торпедо» состоится завтра, 30 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.