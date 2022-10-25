Сычевой заявил, что хотел бы получить майку Промеса

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился информацией о том, майку какого футболиста он бы хотел получить.

«У меня есть только одна майка — Малкома. Сразу ли он согласился поменяться? Да все нормально прошло. Не было такого, что я у него выпрашивал (смеется)», — заявил Сычевой «Спорт-Экспрессу».

Футболист рассказал, что у него есть еще одно желание — поменяться майками с нападающим «Спартака» Куинси Промесом.

В текущем сезоне 25-летний форвард «Оренбурга» принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.