Камоцци: «Урунов — игрок очень низкого уровня, я советовал не покупать его»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о 21-летнем полузащитнике Остоне Урунове, который ранее выступал за «красно-белых».

Напомним, во вторник, 25 октября, «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым по взаимному согласию сторон. За команду из Екатеринбурга футболист успел провести всего три встречи, не отметившись в них результативными действиями.

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб. Кстати говоря, я советовал не покупать его», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

За «Спартак» Урунов выступал в период с 2020 по 2022 год, проведя в общей сложности девять матчей, забив в них один гол.