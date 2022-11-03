Орещук – о «Торпедо»: «Клуб легендарный, да и для меня нечужой»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился своим мнением о выступлении московского «Торпедо» в нынешнем сезоне.

Специалист поделился тем, что самые сильные эмоции у него вызвало заключительное место «автозаводцев» по итогам прошедшей половины чемпионата России.

«Клуб легендарный, да и для меня нечужой — когда-то служил там спортивным директором. В прошлом сезоне на все матчи ходил», - цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

Однако после повышения в классе результаты «чёрно-белых» стали катастрофическими, считает Орещук, отметив слабую селекцию клуба, проведённую прошедшим летом.