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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: Мне не казалось, что чемпионства «Спартака» в 90-х давались легко

26 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на высказывание Александра Мостового, который заявил, что считает добытые титулы «красно-белыми» в 90-е годы легкими.

«У каждого есть свое мнение. Мостовой имеет право говорить что думает. Когда я играл за «Спартак» в 90‑е, мне не казалось, что те чемпионства доставались нам легко», — заявил Бушманов «Матч ТВ».

Экс-игрок рассказал, что команда и тренерский штаб каждый день выполняли большой объем работы для достижения успеха.

Специалист отметил, что нынешний «Зенит» можно сравнивать со «Спартаком» 90-х в плане доминирования, но невозможно выяснить, какая из этих команд сильнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Евгений Бушманов
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