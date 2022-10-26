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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Геркус – пошёл вон»: Фанаты «Торпедо» сделали заявление

26 Октября 2022 • 17:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Сообщество фанатов «Торпедо» Запад-5 Ultras выступило с заявлением. В нём болельщики выступают против Ильи Геркуса, занимающего должность президента клуба.

«Геркус - пошёл вон!» - говорится в начале заявления.

Поклонники московского клуба возмущены тем, что ответственным за стратегическое развитие «Торпедо» был назначен Марат Фаттахов (официально об этом не объявлено), который ранее, как и сам Геркус, работал в «Локомотиве».

«Давать оценку моральным качествам человека, согласившегося пойти работать во вражеский клуб, мы не берёмся, но слово «принципы» ему явно незнакомо», - считают фанаты «Торпедо».

Сообщество призывает акционеров «Торпедо» принять решение об уходе Ильи Геркуса и Марата Фаттахова.

Отметим, что «Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус Марат Фаттахов
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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