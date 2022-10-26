«Геркус – пошёл вон»: Фанаты «Торпедо» сделали заявление

Сообщество фанатов «Торпедо» Запад-5 Ultras выступило с заявлением. В нём болельщики выступают против Ильи Геркуса, занимающего должность президента клуба.

«Геркус - пошёл вон!» - говорится в начале заявления.

Поклонники московского клуба возмущены тем, что ответственным за стратегическое развитие «Торпедо» был назначен Марат Фаттахов (официально об этом не объявлено), который ранее, как и сам Геркус, работал в «Локомотиве».

«Давать оценку моральным качествам человека, согласившегося пойти работать во вражеский клуб, мы не берёмся, но слово «принципы» ему явно незнакомо», - считают фанаты «Торпедо».

Сообщество призывает акционеров «Торпедо» принять решение об уходе Ильи Геркуса и Марата Фаттахова.

Отметим, что «Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.