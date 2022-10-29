Лепёхин – о Мевле: «Когда футболист меняет команду, случаются такие неудачи»

Обладатель кубка России в составе петербургского «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал выступления бывшего защитника «сине-бело-голубых», ныне выступающего за московский «Спартак», Михи Мевли.

«Бывает, что когда футболист меняет команду, случаются такие неудачи. Смена обстановки она в любом случае так или иначе влияет», - приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».

Специалист отметил, что футболисты встречаются с неожиданными проблемами при переходе в новый клуб. Мевля провёл несколько неудачных матчей, на которые каждый обратил внимание, и в итоге защитнику из-за этого внимания становится гораздо сложнее прийти в себя, считает Лепёхин.