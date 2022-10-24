Агент Гаджимурадова подтвердил интерес «Спартака» к игроку минувшим летом

Дмитрий Кигинько, агент нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова, поделился информацией о возможном переходе игрока в «Спартак».

«История про интерес «Спартака» — это все было реально? Да, это все реальная история», — заявил Кигинько «РБ Спорту».

Агент не знает, сохранил ли «Спартак» сейчас интерес к Гаджимурадову, потому что ситуация постоянно меняется. При этом представитель футболиста отметил, что интерес к нападающему есть от многих клубов.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.