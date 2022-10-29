Агент: «Мартинс вернётся на поле в январе»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, поделился информацией о сроках восстановления игрока.

«Восстановление Кристофера идет хорошо. Все в порядке. Он вернется на поле в январе», — приводит слова Боннефона Sport 24.

Ранее сам футболист заявил, что уже приступил к беговой работе, но отметил, что пока не хочет говорить о сроках возвращения.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 набранных очков за 14 матчей. В предстоящем туре «красно-белые» примут на своем поле «Торпедо», встреча состоится завтра, 30 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск.