Юран: «Я бы позвал Глушакова на пару сезонов в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран, выступавший в команде в 90-е годы прошлого столетия, считает, что москвичам следует пригласить обратно Дениса Глушакова - бывшего капитана клуба, приведшего «Спартак» к чемпионскому титулу 2017 года, последнего на данный момент для красно-белых. Он считает, что Глушаков неплохо исполнил бы роль «дядьки» для молодой поросли «Спартака».

- Была бы у меня возможность, я бы позвал Глушакова в «Спартак» на один‑два сезона. Он не только приносит пользу как футболист, но и является примером для молодежи, как надо относиться профессионально к тренировкам и к футболу, - заявил Юран в интервью телеканалу «Матч ТВ».