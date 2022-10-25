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Юран: «Я бы позвал Глушакова на пару сезонов в «Спартак»

25 Октября 2022 • 22:02 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран, выступавший в команде в 90-е годы прошлого столетия, считает, что москвичам следует пригласить обратно Дениса Глушакова - бывшего капитана клуба, приведшего «Спартак» к чемпионскому титулу 2017 года, последнего на данный момент для красно-белых. Он считает, что Глушаков неплохо исполнил бы роль «дядьки» для молодой поросли «Спартака».

- Была бы у меня возможность, я бы позвал Глушакова в «Спартак» на один‑два сезона. Он не только приносит пользу как футболист, но и является примером для молодежи, как надо относиться профессионально к тренировкам и к футболу, - заявил Юран в интервью телеканалу «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Денис Глушаков
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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Комментарии (1)
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redwhite1959
25 Октября 2022 в 23:01
И вместе с ним - Измайлова! Вот опять началась бы "веселуха"!((
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