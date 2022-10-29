Колосков не считает Промеса легендой «Спартака»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о голландском футболисте «Спартака» Куинси Промесе.

Напомним, ранее экс-наставник «красно-белых» Олег Романцев назвал Промеса настоящим спартаковцем.

По мнению Колоскова, 30-летнего игрока пока нельзя назвать легендой московского клуба.

«Титов — легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев — тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего», — приводит слова Колоскова Sport24.

В текущем сезоне Промес провёл в составе «Спартака» 18 матчей, забив в них 14 голов и отдав семь результативных передач. Отметим, что на данный момент нидерландский футболист возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ.