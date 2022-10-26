Бояринцев: У «Спартака» больше остальных шансов на то, чтобы навязать борьбу «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«На данном этапе «Зенит» является единоличным лидером, другие команды теряют очки – это можно сказать про «Ростов» и ЦСКА, «Спартак» выглядит более стабильным», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, кто до перерыва потеряет меньше всех очков, тот и будет бороться с «Зенитом» за чемпионство, но все может решиться уже осенью, если санкт-петербургский клуб увеличит свой отрыв от соперников.

Бояринцев заявил, что у «Спартака» больше остальных шансов на то, чтобы составить конкуренцию «Зениту».