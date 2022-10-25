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Салихова: Карьера Газизова пошла под откос с трансфера Урунова в «Спартак»

25 Октября 2022 • 20:21 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на уход Остона Урунова из «Урала» и высказалась о работе Шамиля Газизова.

«С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

По словам супруги Федуна, Газизов говорил, что если его трансферы окажутся провальными, то он сам вернет деньги за расходы на игроков, помимо этого, он соврал насчет условий составленных контрактов, футбол такого не прощает.

Сегодня, 25 октября, «Урал» объявил о расторжении трудового договора с Уруновым по обоюдному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Шамиль Газизов Остон Урунов Зарема Салихова
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