Соболев: «Промес всё понимает по-русски»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал, понимает ли по-русски лидер «красно-белых» Куинси Промес.

«Понимает ли он по-русски? Всё понимает, знает элементарные слова, думаю, он на одном уровне с Марио Фернандесом ― тот же всё понимал», — заявил нападающий московского клуба в интервью «Чемпионату». По мнению Соболева, сейчас нидерландец находится в лучшей форме после возвращения в Российскую премьер-лигу, и с таким игроком на поле находиться гораздо проще.

Отметим, что в текущей кампании чемпионата на счету Промеса 12 голов, что даёт ему первое место в гонке бомбардиров.

