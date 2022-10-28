Селихов: «У нас товарищеские отношения с Максименко»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о своих отношениях с голкипером Александром Максименко.

«У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся», — заявил Селихов на официальном YouTube-канале «красно-белых».

Футболист рассказал, что завидует тем игрокам, которые всю карьеру проводят в одной команде, он отметил, что у него уже так не получится, но закончить хотелось бы в «Спартаке».

В текущем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 мячей и четыре раза сохранил свои ворота «сухими».