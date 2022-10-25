Баженов оценил игру Мелёшина и Зорина в «Спартаке»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о возможном уходе Павла Мелёшина и Даниила Зорина в аренду.

«По ребятам ничего не могу сказать. Пока они неплохо себя показывают в команде, им предоставляют шанс, который они стараются использовать», — приводит слова Баженова Metaratings.

При этом функционер не исключил, что аренда других игроков вполне возможна, ведь какой-то футболист сам может попросить тренера отпустить его для получения игровой практики.

В текущем сезоне Мелёшин забил три мяча в семи матчах за основную команду «Спартака». На счету Зорина две игры и одна результативная передача.