Экс-тренер «Базеля» Темель назвал сильные стороны Абаскаля

Месут Темель, входивший в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Базеле», оценил успехи испанского специалиста в «Спартаке».

«Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня. Абаскаль понимает свой футбол. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна», — цитирует слова Темеля «РБ Спорт».

Тренер рассказал, что Абаскаль обожает футбол, он приходит на тренировку команды за пять часов до ее начала и планирует каждую мелочь, главным фактором для него является организация всех деталей.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков после 14-ти туров.