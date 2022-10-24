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Экс-тренер «Базеля» Темель назвал сильные стороны Абаскаля

24 Октября 2022 • 19:45 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Месут Темель, входивший в тренерский штаб Гильермо Абаскаля в «Базеле», оценил успехи испанского специалиста в «Спартаке».

«Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня. Абаскаль понимает свой футбол. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна», — цитирует слова Темеля «РБ Спорт».

Тренер рассказал, что Абаскаль обожает футбол, он приходит на тренировку команды за пять часов до ее начала и планирует каждую мелочь, главным фактором для него является организация всех деталей.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков после 14-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Месут Темель
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Комментарии (1)
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seilenug
24 Октября 2022 в 19:53
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