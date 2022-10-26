Кечинов считает, что Мостовой оскорбил всех игроков, выступавших в 90-х годах

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» Александра Мостового, ранее раскритиковавшего достижения московского клуба в 1990-е годы.

Напомним, Мостовой заявил, что в то время «Спартак» был единственной сильной командой в стране.

«Я не считаю, что были слабые команды и слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо». Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Мостовой выступал за «Спартак» в период с 1987 по 1991 год. В составе «красно-белых» полузащитник стал двукратным чемпионом СССР, после чего перешёл в португальскую «Бенфику».