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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов считает, что Мостовой оскорбил всех игроков, выступавших в 90-х годах

26 Октября 2022 • 13:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» Александра Мостового, ранее раскритиковавшего достижения московского клуба в 1990-е годы.

Напомним, Мостовой заявил, что в то время «Спартак» был единственной сильной командой в стране.

«Я не считаю, что были слабые команды и слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо». Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Мостовой выступал за «Спартак» в период с 1987 по 1991 год. В составе «красно-белых» полузащитник стал двукратным чемпионом СССР, после чего перешёл в португальскую «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Валерий Кечинов
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