Романцев заявил, что Абаскаль заставил футболистов «Спартака» поверить в него

Легенда «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет», — заявил Романцев «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что у «Спартака» появляется победный характер, у команды очень хорошие опытные игроки, а также молодежь. Нынешнему «Спартаку» по силам закончить сезон в тройке, добавил Романцев.

После 14 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.