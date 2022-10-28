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Романцев заявил, что Абаскаль заставил футболистов «Спартака» поверить в него

28 Октября 2022 • 17:27 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Легенда «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет», — заявил Романцев «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что у «Спартака» появляется победный характер, у команды очень хорошие опытные игроки, а также молодежь. Нынешнему «Спартаку»  по силам закончить сезон в тройке, добавил Романцев.

После 14 туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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rac531
28 Октября 2022 в 18:44
РОМАНЦЕВ
«Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой» — «РИА Новости». 2022-06-10
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