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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Спартак» угадал с главным тренером»

28 Октября 2022 • 09:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Экс-футболист сборной России и столичного ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. С настроем на игру и физикой тоже порядок. Мне близок подход Абаскаля», - передает слова Корнеева издание «Чемпионат».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 29 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

В ближайшем поединке «Спартак» на своем поле примет столичное «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Корнеев Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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