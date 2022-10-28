Корнеев: «Спартак» угадал с главным тренером»

Экс-футболист сборной России и столичного ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» наконец-то угадал с главным тренером. Изменилась структура игры, виден рост игроков. С настроем на игру и физикой тоже порядок. Мне близок подход Абаскаля», - передает слова Корнеева издание «Чемпионат».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 29 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

В ближайшем поединке «Спартак» на своем поле примет столичное «Торпедо».