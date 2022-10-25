Каррера – об интересе клубов Серии А к игрокам РПЛ: «Это связано с повышением уровня чемпионата России»

Бывший главный тренер московского «Спартака», приведший команду к золотым медалям чемпионата России в сезоне 2016/17, Массимо Каррера прокомментировал интерес клубов чемпионата Италии к игрокам Российской Премьер-лиги.

Специалист отметил, что каждый клуб, выступающий в Серии А, проявляет интерес к футболистам из разных чемпионатов, причём они не обязаны быть итальянский национальности. В первую очередь они смотрят на игровые навыки спортсменов, а также на потенциал дальнейшего развития.

«Они не позволяют себе упустить его [хорошего футболиста]! Также это связано с повышением уровня чемпионата России», - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».