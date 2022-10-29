Сёмин: «Кварацхелия адаптировался в Италии, а «Наполи» играет в лучший футбол в Европе»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о форме Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всё получается, все друг друга понимают», – заявил именитый российский специалист в интервью изданию «Чемпионат». По мнению Сёмина, Хвичу можно будет считать лучшим футболистом Серии А, если «партенопейцы» станут чемпионами Италии в этом сезоне.

Отметим, что грузинский вингер забил гол и отметился двумя ассистами в победной игре с «Сассуоло» в сегодняшнем поединке Серии А. «Наполи» уверенно лидирует в таблице первенства с 32 баллами после 12 туров.