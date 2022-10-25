«Вижу море и мне хорошо» - Джованни Симеоне пояснил причины своей любви к «Наполи»

Джованни Симеоне перебрался минувшим летом в «Наполи» и клуб сразу же резко прибавил в результатах. Конечно, это связано не только с самим Джованни, который далеко не всегда получает место в основном составе, но Симеоне гордится своим вкладом в успехи, даже выходя на замены. Он пояснил, в чем причина его счастья в «Наполи» - дело, оказывается, не только в футболе как таковом.

- Я - человек моря. Я люблю жить у моря. Я люблю солнце. Когда утром открываю окно и вижу море, вижу солнце - мне становится хорошо. Я пью свое мате и мне плевать на утренний хаос и трафик, - цитирует слова Симеоне-младшего calcionapoli1926.it.