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Чемпионат Италии. Серия А

«Вижу море и мне хорошо» - Джованни Симеоне пояснил причины своей любви к «Наполи»

25 Октября 2022 • 22:41 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

Джованни Симеоне перебрался минувшим летом в «Наполи» и клуб сразу же резко прибавил в результатах. Конечно, это связано не только с самим Джованни, который далеко не всегда получает место в основном составе, но Симеоне гордится своим вкладом в успехи, даже выходя на замены. Он пояснил, в чем причина его счастья в «Наполи» - дело, оказывается, не только в футболе как таковом.

- Я - человек моря. Я люблю жить у моря. Я люблю солнце. Когда утром открываю окно и вижу море, вижу солнце - мне становится хорошо. Я пью свое мате и мне плевать на утренний хаос и трафик, - цитирует слова Симеоне-младшего calcionapoli1926.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Симеоне
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НАПОЛИ САССУОЛО
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