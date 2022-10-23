Знаменитый инсайдер прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии

«Манчестер Сити» действительно фигурирует в списке претендентов на вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Всего за несколько месяцев в итальянском клубе 21-летний игрок утвердился в статусе одной из ярчайших восходящих звёзд европейских топ-лиг, обратив на себя внимание многочисленных грандов. Одним из главных претендентов на Кварацхелию, по информации различных СМИ, считается «Манчестер Сити», и Фабрицио Романо подтвердил данные сведения. По словам авторитетного инсайдера, «горожане» в самом деле пристально следят за игрой грузинского футболиста, однако никакие переговоры с «Наполи» пока не ведутся.