Спортивный директор «Наполи» Гинтоли прокомментировал слухи о переходе Осимхена в «Баварию» или «МЮ»

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии» к нападающему Виктору Осимхену, который находился на радаре у топ-клубов ещё этим летом.

«Осимхен? Мы не хотим продавать своих игроков. На январское трансферное окно мы не планируем никаких дел. Мы не хотим ни продавать, ни покупать. «Наполи» хочет сохранить нынешний состав», – цитирует спортивного директора неаполитанцев журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Осимхен в этом сезоне отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в семи матчах итальянской Серии А. На прошлых выходных нигериец принёс своей команде победы в выездной игре с «Ромой».