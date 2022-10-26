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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо забыл «Милан» и пожелал «Наполи» победы в чемпионате

26 Октября 2022 • 23:08 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

В качестве футболиста Дженнаро Гаттузо выступал в «Милане», но не играл в «Наполи». В качестве тренера он успел потренировать оба клуба. Конечно, его имя больше увязывается с «Миланом», но Дженнаро, похоже, затаил обиду на «россонери» - во всяком случае, он пожелал победы в итальянском чемпионате «Наполи».

- Мне очень нравится в Испании. Тут другой футбол, но столь же сложный. Но мне, повторюсь, нравится. Скудетто? Я желаю победы «Наполи». После стольких лет, с таким футболом, который они показывают, это было бы абсолютно заслуженно, - цитирует слова Дженнаро Гаттузо pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Дженнаро Гаттузо
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НАПОЛИ САССУОЛО
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