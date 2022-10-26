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Чемпионат Италии. Серия А

Саньоль — о Хвиче: «Мне говорили, что он всего лишь грузин, это не так гламурно, как бразильцы»

26 Октября 2022 • 11:55 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль рассказал о том, какое было отношение к нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии в Европе до его переезда в Италию.

По словам французского специалиста, к 21-летнему грузину раньше относились весьма скептично.

«Всё, что мне говорили о Кварацхелии: это игрок, который устаёт после 70-й минуты матча. Они говорили: слушай, Вилли, он всего лишь грузин, он не бразилец, это не так гламурно», — цитирует Саньоля RMC Sport.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» минувшим летом из батумского «Динамо». Ранее он также защищал цвета казанского «Рубина» и московского «Локомотива».

В текущем сезоне молодой вингер провёл в составе неаполитанской команды 15 матчей, забив в них семь голов и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Наполи Вилли Саньоль Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ САССУОЛО
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