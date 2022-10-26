В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Роналду

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о возможном подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

На днях в СМИ возобновились слухи об интересе неаполитанцев с 37-летнему португальцу, желающему покинуть «Манчестер Юнайтед» ради выступления в Лиге чемпионов. Джунтоли эти сведения не подтвердил: «Возможно, мне придётся повториться, но сейчас мы действительно не думаем о трансферах. На данный момент нам не нужны новые игроки – в составе «Наполи» нет никаких проблем, которые нужно решать. Наши дела идут хорошо», – отметил в интервью DAZN спортивный директор неаполитанцев.