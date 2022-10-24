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Чемпионат Италии. Серия А

Отец Кварацхелии высказался о новом контракте футболиста с «Наполи»

24 Октября 2022 • 14:57 Комментировать (1)
Наполи
...
Сассуоло
1 1.33 X 5.30 2 8.50
29.10 16:00

Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о новом контракте своего сына с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» вступило в переговоры с 21-летним футболистом по новому контракту с повышением заработной платы в два раза. Действующее соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 35 миллионов евро.

«Новый контракт с «Наполи»? Никто с нами ещё не говорил о нём. На данном этапе Хвича даже не думает об этом, он сосредоточен на игре», — приводит слова Бадри Кварацхелии Football Italia.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» минувшим летом из батумского «Динамо». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Ранее грузинский футболист также защищал цвета казанского «Рубина» и московского «Локомотива».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл в составе неаполитанской команды 15 матчей, забив в них семь голов и отдав восемь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Бадри Кварацхелия
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НАПОЛИ САССУОЛО
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Комментарии (1)
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F.C.Juventus
24 Октября 2022 в 15:24
В два раза? у него и так зарплата 1 лям, за такие копейки он не останется
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