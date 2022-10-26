Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду

26 Октября 2022 • 14:24 Комментировать (1)
Наполи
...
Сассуоло
1 1.32 X 5.50 2 9.00
29.10 16:00

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство неаполитанцев видит в 37-летнем португальце замену Виктору Осимхену, который зимой может перейти в «Челси».

Ранее сообщалось, что интерес к Роналду также проявляет и «Рома», которую возглавляет соотечественник футболиста Жозе Моуринью. Напомним, ранее специалист и форвард вместе работали в мадридском «Реале».

Действующий контракт Роналду с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро. В текущем сезоне опытный нападающий провёл 12 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
F.C.Juventus
26 Октября 2022 в 14:44
Глупость
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «МЮ»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Матчи в Лиге чемпионов даются куда проще, чем в АПЛ»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Пока всем игрокам нравится работать с Поттером»
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду сыграет завтра, Варан вылетел до начала чемпионата мира»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я пришёл в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль всё ещё травмирован»
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду 1
13:59 · Англия. Премьер-лига
Шоу рассказал о своих отношениях с Маласией
13:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп был зол на себя, когда «Аякс» приобрёл Тадича
13:46 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Жезус не тот человек, который будет забивать по 25-30 голов за сезон»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Шик может оказаться в английском топ-клубе
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с Жоржиньо по новому контракту
12:11 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Спортинг» мечтает о возвращении Роналду
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил имя нового технического директора
11:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола фанатеет от Беллингема
Все новости
Рекомендуем