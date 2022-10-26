«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство неаполитанцев видит в 37-летнем португальце замену Виктору Осимхену, который зимой может перейти в «Челси».

Ранее сообщалось, что интерес к Роналду также проявляет и «Рома», которую возглавляет соотечественник футболиста Жозе Моуринью. Напомним, ранее специалист и форвард вместе работали в мадридском «Реале».

Действующий контракт Роналду с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро. В текущем сезоне опытный нападающий провёл 12 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.