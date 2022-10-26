Спортивный директор «Наполи» высказался о возможной продаже Кварацхелии в топ-клуб

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал, будут ли рассматриваться предложения по Хвиче Кварацхелии в ближайшее время.

Главным претендентом на грузинского вингера считается «Манчестер Сити», который, как сообщалось ранее, уже отправлял своих скаутов, чтобы изучить игру 21-летнего футболиста.

«Никаких разговоров об уходе Хвичи не ведётся, – цитирует свежее заявление Джунтоли знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. – Уверяю, сейчас Кварацхелия на 100% неприкасаем для «Наполи». Его попросту нет на трансферном рынке», – сказал спортивный директор неаполитанцев.